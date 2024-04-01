Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тушёный минтай с луком и морковью: вкусное и недорогое блюдо из рыбки и овощей
Как смыть даже самую стойкую тушь: лайфхаки и советы
Чем можно заняться на Пхукете в 2024 году
Это насекомое питается листьями картофеля
Россиянам посоветовали делать ремонт самостоятельно
Как сделать плов вкусным: четыре маленьких секрета по приготовлению
Повреждение автомобиля в процессе уборки: что делать и как получить возмещение
Петербург вводит курортный сбор с 1 апреля
Как бороться с мучнистой росой на огурцах?
Это поможет предотвращать врожденные заболевания: ученые научились выращивать органоиды из стволовых клеток беременных женщин

Nature: ученые вырастили органоиды из стволовых клеток беременных женщин

1:27
Наука

Международная группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и британской детской больницы Грейт-Ормонд-стрит провела уникальный эксперимент, успешно вырастив органоиды из материала околоплодных вод, а именно — из стволовых клеток беременных женщин. 

Nature: ученые вырастили органоиды из стволовых клеток беременных женщин
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Органоиды, микроскопические структуры клеток размером около 1 мм, имитируют функциональность настоящих органов и представляют собой ценный инструмент для исследования врожденных пороков развития.

Статистика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствует о том, что ежегодно более 240 тысяч младенцев умирают в первый месяц жизни от врожденных заболеваний. Исследования в области выращивания органоидов из околоплодных вод представляют собой перспективный путь для разработки новых методов диагностики и лечения, направленных на снижение этой печальной статистики.

В рамках эксперимента были задействованы данные от 12 беременных женщин, из чьих околоплодных вод были извлечены стволовые клетки, ответственные за формирование легких, почек и кишечника. Из этих клеток были выращены органоиды, на которых ученые тестируют различные методы лечения и воздействие лекарств, сообщает Nature.

Первые успешные результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о потенциальной перспективе использования органоидов для разработки инновационных методов лечения врожденных заболеваний.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
Законы физики никто не отменял: в армии России ракета Х-101 вытеснила "Калибры" Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Последние материалы
Россиянам посоветовали делать ремонт самостоятельно
Как сделать плов вкусным: четыре маленьких секрета по приготовлению
Повреждение автомобиля в процессе уборки: что делать и как получить возмещение
Петербург вводит курортный сбор с 1 апреля
Nature: ученые вырастили органоиды из стволовых клеток беременных женщин
Как бороться с мучнистой росой на огурцах?
Нутрициолог Строков: картофель нужно есть холодным, а не теплым
Правила принудительной остановки в регламенте ГИБДД
Тонер для лица: преимущества, как выбрать и использовать
Тренер Бутова дала несколько советов начинающим пловцам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников