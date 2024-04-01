Это поможет предотвращать врожденные заболевания: ученые научились выращивать органоиды из стволовых клеток беременных женщин

Nature: ученые вырастили органоиды из стволовых клеток беременных женщин

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и британской детской больницы Грейт-Ормонд-стрит провела уникальный эксперимент, успешно вырастив органоиды из материала околоплодных вод, а именно — из стволовых клеток беременных женщин.

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Органоиды, микроскопические структуры клеток размером около 1 мм, имитируют функциональность настоящих органов и представляют собой ценный инструмент для исследования врожденных пороков развития.

Статистика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствует о том, что ежегодно более 240 тысяч младенцев умирают в первый месяц жизни от врожденных заболеваний. Исследования в области выращивания органоидов из околоплодных вод представляют собой перспективный путь для разработки новых методов диагностики и лечения, направленных на снижение этой печальной статистики.

В рамках эксперимента были задействованы данные от 12 беременных женщин, из чьих околоплодных вод были извлечены стволовые клетки, ответственные за формирование легких, почек и кишечника. Из этих клеток были выращены органоиды, на которых ученые тестируют различные методы лечения и воздействие лекарств, сообщает Nature.

Первые успешные результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о потенциальной перспективе использования органоидов для разработки инновационных методов лечения врожденных заболеваний.