У загадочных денисовцев обнаружили родственника: ученые исследовали ДНК "человека-дракона" из Китая

The Observer: обнаружена связь между денисовцами и Homo longi в Китае

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из Китайской академии наук выдвинула интересную гипотезу, связывающую древних денисовцев и Homo longi, также известных как "люди-драконы".

Фото: spinops.blogspot.com by Nobu Tamura is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Останки Homo longi были обнаружены на северо-востоке Китая, в то время как денисовцы, одна из самых загадочных групп людей, известны по слабым следам на Тибетском нагорье. Есть предположение, что они могли распространиться до Южной Азии и даже до севера Китая более 100 000 лет назад. Исследования указывают на то, что денисовцы в прошлом скрещивались с современными людьми, что добавляет загадочности к их истории.

Несмотря на значимость денисовцев, о них известно крайне мало. ДНК этой группы впервые была обнаружена в образцах из Денисовой пещеры в Сибири в 2010 году. Однако, обнаруженные фрагменты оставили много вопросов без ответа, поскольку они представляли собой лишь несколько кусочков кости и два зуба. Позже археологи обнаружили следы денисовцев также на Тибете, сообщает The Observer.

Недавние исследования подтверждают возможную связь между денисовцами и Homo longi. Homo longi, или "человек-дракон", был обнаружен вблизи Харбина на северо-востоке Китая, жил он примерно 150 000 лет назад. Этот вид отличается широким носом, толстыми надбровными дугами и крупными зубными впадинами, а его череп близок по размерам к современному человеку.

Ученые обнаружили сходства в окаменелостях денисовцев и Homo longi, но из-за недостатка генного материала более точные выводы о связи этих двух видов пока не могут быть сделаны.