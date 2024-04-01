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С 1972 года к суткам прибавили 27 секунд: ученые назвали новую причину замедления вращения Земли

The Independent: таяние ледников увеличивает продолжительность дня

1:42
Наука

Геофизики предупреждают, что в ближайшем будущем могут возникнуть проблемы с точным измерением времени из-за изменений в скорости вращения Земли.

The Independent: таяние ледников увеличивает продолжительность дня
Фото: unsplash.com by farin sadiq is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего объяснили, что помимо естественных геологических процессов, влияющих на вращение Земли, глобальное потепление также оказывает свой вклад. Таяние ледников приводит к изменению распределения массы на планете, что в свою очередь влияет на скорость ее вращения.

Период обращения Земли вокруг своей оси, как известно, составляет примерно 24 часа, однако эта скорость изменяется со временем. Влияние приливов, вызываемых гравитационным притяжением Луны, замедляет вращение Земли. До введения атомных часов как официального стандарта времени это не имело серьезного значения, но с 1967 года, когда они были приняты "на вооружение", вопрос синхронизации времени стал более актуальным, сообщает The Independent.

Разница между атомным и астрономическим временем нарастает. Астрономическое время каждый день отстает на 2,5 миллисекунды от атомного. Эти доли секунд накапливаются и периодически требуют коррекции. С 1972 года введена практика добавления "високосной секунды" в июне или декабре для выравнивания времени. Отмечается, что с 1972 года уже было добавлено 27 секунд. Изначально предполагалось, что следующая коррекция должна была произойти в 2026 году, но из-за интенсивного таяния льдов этот момент придется отложить.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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