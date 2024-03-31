Продлить жизнь очень просто: ученые выявили неожиданную пользу образования для здоровья человека

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JAMA Network Open: два года образования замедляют старение на 2-3%

1:12
Наука

Исследование, проведенное американскими, британскими и норвежскими учеными, раскрывает интересные взаимосвязи между образованием и процессом старения человеческого организма.

JAMA Network Open: два года образования замедляют старение на 2-3%
Фото: 4freephotos.com by by alegri / 4freephotos.com is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Работа включала в себя анализ данных более чем 3100 человек из трех различных поколений. Для определения биологического возраста использовался инновационный метод — эпигенетические часы, основанные на анализе маркеров в ДНК. Этот подход позволяет более точно определить уровень износа клеток в организме, что важно для понимания процессов старения.

Согласно результатам исследования, каждые два года образования существенно замедляют процессы старения на 2-3%. Это означает, что люди с более высоким уровнем образования имеют больше шансов сохранить свое здоровье и долголетие. Предполагается, что одной из причин такого эффекта может быть доступ к лучшей медицинской помощи и более здоровому образу жизни, сообщает JAMA Network Open.

Эти результаты имеют важные общественные и практические последствия, подчеркивая не только значение образования для профессионального роста, но и его роль в общем здоровье и долголетии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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