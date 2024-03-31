Человечество сможет увидеть процессы жизни и смерти на протяжении почти всей миллиардной истории вселенной

Ученые обнаружили в древнем метеорите частицу звездной пыли, появившуюся в результате взрыва

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Ученые совершили открытие, обнаружив в древнем метеорите редкую частицу звездной пыли, образовавшуюся в результате взрыва сверхновой. Это позволяет заглянуть в процессы жизни, смерти и возрождения звезд на протяжении почти всей 13,8-миллиардной истории Вселенной. Подробности исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Фото: www.nasa.gov by ESO/L. Calçada is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

Когда массивная звезда достигает конца своего жизненного цикла, она взрывается как сверхновая, рассеивая созданное ею вещество в космосе. Часть этого материала впоследствии оказывается в новых звездах и протопланетных дисках вокруг них. Обнаруженная частица звездной пыли является свидетельством катаклизмической гибели древних звезд и распространения их материи по Вселенной.

Используя атомный зонд для детального анализа химического состава и структуры частицы, ученые обнаружили в ней чрезвычайно высокое соотношение изотопов магния — самое высокое из когда-либо зафиксированных. По мнению исследователей, такое изотопное соотношение указывает на то, что звезда, породившая эту пылинку, погибла в результате недавно открытого типа сверхновых — сверхновой, сжигающей водород.

Сверхновые, сжигающие водород, относятся к особому подклассу этих катаклизмических событий и происходят на заключительной стадии жизни массивных звезд. В ядре таких звезд водород сливается в гелий, но по мере истощения запасов водорода ядерный синтез перестает вырабатывать достаточно энергии. Ядро звезды разрушается под собственным весом, запуская каскад ядерных реакций. При этом происходит взрывное горение оставшегося водорода во внешнем слое, высвобождающее колоссальное количество энергии и разбрасывающее звездный материал, включая тяжелые элементы, по окружающему пространству.

Обнаружение пылинки, ставшей свидетелем такого редкого события, представляет особый интерес для ученых, поскольку сверхновые этого типа играют ключевую роль в распространении тяжелых элементов по Вселенной.