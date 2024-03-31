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Благодаря изучению нейтронных звезд впервые была измерена скорость джета подобной звезды

Впервые были измерены скорости джетов нейтронной звезды

1:58
Наука

Астрономы достигли значительного прогресса в изучении загадочных струй вещества и энергии, испускаемых аккрецирующими нейтронными звездами. Эти потоки частиц, называемые джетами, могут распространяться на огромные расстояния в космосе со впечатляющими скоростями. Подробностями делится журнал Nature.

Впервые были измерены скорости джетов нейтронной звезды
Фото: unsplash.com by Greg Rakozy is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Хотя джеты широко исследовались в контексте черных дыр, особенно сверхмассивных черных дыр в центрах галактик, менее известно, что подобные явления происходят и вокруг нейтронных звезд. Эти чрезвычайно плотные объекты, образованные из ядер массивных звезд, могут аккрецировать вещество со звезды-компаньона или аккреционного диска. При приближении к нейтронной звезде материя подвергается воздействию экстремальных сил и условий, аналогичных тем, что наблюдаются вблизи черных дыр, но в меньших масштабах.

Группа исследователей применила инновационный метод, основанный на наблюдении всплесков света, которые сопровождают запуск джетов. Используя данные с нескольких телескопов, работающих в разных диапазонах длин волн, ученые смогли получить детальную картину джетов и точно измерить их скорость.

Результаты показали, что джет, испускаемый нейтронной звездой 4U 1728-34, достигает поразительной скорости 38% от скорости света. Хотя это значительно меньше скоростей джетов черных дыр, превышающих 99% скорости света, такая скорость все равно впечатляет.

Это открытие поднимает новые вопросы о природе джетов нейтронных звезд и механизмах, ответственных за их ускорение. Ученые предполагают, что за это могут отвечать либо мощные магнитные поля вокруг звезды, либо сама нейтронная звезда. Планируется распространить исследование на большее число объектов, чтобы найти корреляцию между скоростью джетов и вращением нейтронных звезд, что позволит определить основной механизм их ускорения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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