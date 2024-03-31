Работа российских ученых на ИТЭР продолжится несмотря на политическую ситуацию

Работа России в проекте ИТЭР продолжится и не будет прервана

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Международный экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР) не планирует прекращать сотрудничество с российскими учеными, в отличие от Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Это обусловлено особенностями соглашения, регулирующего работу ИТЭР, которое не предусматривает возможность исключения партнеров из проекта.

Фото: ITER Site by Oak Ridge National Laboratory is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ранее ЦЕРН объявил о прекращении взаимодействия примерно с 500 специалистами, связанными с Россией, начиная с 30 ноября текущего года. Однако в случае с ИТЭР подобные меры не рассматриваются. Представитель ИТЭР подчеркнула, что Россия является важным участником проекта и вносит значительный вклад в его развитие, активно поставляя необходимое оборудование и ресурсы. Проект остро нуждается в этом российском вкладе.

Решение ЦЕРН о приостановке сотрудничества с Россией было раскритиковано как политизированное и неприемлемое. Прозвучало мнение, что военно-политическая обстановка не должна подрывать прогресс в области научных исследований. ИТЭР, со своей стороны, продолжает работать с российскими партнерами в рамках существующего соглашения.