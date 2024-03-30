Антарктическая капсула времени наконец-то раскрыта: вот что стало с молоком за 117 лет хранения

Новое исследование проанализировало сухое молоко, выдержанное 117 лет, из запасов антарктической экспедиции сэра Эрнеста Шеклтона.
Этот образец представляет уникальную возможность изучить эволюцию молочных продуктов со временем. Сравнение современных образцов показало, что основные компоненты молока за прошедшие века остались неизменными. Однако, обнаружены различия в качестве и процессе производства, сообщает Journal of Dairy Science (JDS).
Молоко Шеклтона, хранившееся в жестяной банке, содержало больше микроэлементов, вероятно, вследствие взаимодействия с материалом упаковки. Также было замечено присутствие летучих ароматических соединений, связанных с окислением продукта. В то время как современные методы производства молочных продуктов устранили эти проблемы, обеспечивая лучшее качество и растворимость.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.