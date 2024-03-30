Антарктическая капсула времени наконец-то раскрыта: вот что стало с молоком за 117 лет хранения

JDS: вскрыта капсула времени с молоком 117-летней выдержки

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование проанализировало сухое молоко, выдержанное 117 лет, из запасов антарктической экспедиции сэра Эрнеста Шеклтона.

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Этот образец представляет уникальную возможность изучить эволюцию молочных продуктов со временем. Сравнение современных образцов показало, что основные компоненты молока за прошедшие века остались неизменными. Однако, обнаружены различия в качестве и процессе производства, сообщает Journal of Dairy Science (JDS).

Молоко Шеклтона, хранившееся в жестяной банке, содержало больше микроэлементов, вероятно, вследствие взаимодействия с материалом упаковки. Также было замечено присутствие летучих ароматических соединений, связанных с окислением продукта. В то время как современные методы производства молочных продуктов устранили эти проблемы, обеспечивая лучшее качество и растворимость.