Компания Stadler Rail поставила рекорд автономности со своим новым поездом на водороде

Поезд модели Flirt H2, работающий на водороде, поставил рекорд автономности, проехав 2340 км

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Швейцарская компания Stadler Rail, специализирующаяся на создании поездов на водороде, добилась значительного прогресса в испытаниях своей технологии в Колорадо, США. Хотя их модель Flirt H2 была рассчитана на пробег в 460 км на одном баке водорода, во время испытаний она преодолела более 2340 км, установив рекорд в области водородного транспорта.

Фото: openverse by Conal Gallagher is licensed under CC BY 2.0.

Декарбонизация железнодорожного сектора предполагает электрификацию существующих железнодорожных линий, однако это решение может быть технически сложным и дорогостоящим, особенно в удаленных и горных районах. В таких случаях могут применяться электропоезда, работающие на аккумуляторах, однако их радиус действия ограничен. Альтернативным решением могут стать поезда на водороде, которые способны преодолевать большие расстояния без дозаправки.

В сентябре 2022 года модель Flirt H2, разработанная компанией Alstom, установила рекорд, преодолев 1 175 км. В свою очередь, Flirt H2 от компании Stadler Rail AG, разработанный для работы на не полностью электрифицированных железнодорожных сетях, также побил рекорд, проехавшись более 2 803 км на одном баке водорода в испытательном путешествии в Пуэбло, штат Колорадо.

Это достижение Flirt H2 демонстрирует потенциал технологии водородного топлива для железнодорожного транспорта, что может способствовать декарбонизации и уменьшению загрязнения окружающей среды. Компания Stadler Rail уже имеет опыт установки рекордов, в 2021 году Flirt Akku, работающий на аккумуляторах, преодолел 224 км без промежуточной зарядки.

Подобные достижения могут значительно повысить репутацию компании Stadler Rail и привлечь больше железнодорожных операторов, которые заинтересованы в экологичных и эффективных решениях для своей деятельности. В настоящее время компания обсуждает контракты на поставку примерно 15 водородных поездов с несколькими операторами.