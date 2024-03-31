Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Галкин* показал улыбающуюся Пугачёву с детьми в Израиле
Пять средств для занятий спортом
Депутат Журова считает, что мэр Парижа словами о россиянах "просто подставила МОК"
Названы самые злые породы кошек
29 марта состоялся цифровой показ четвёртого сезона детектива "Шифр"
Россиян призвали отказаться от полива цветов водкой
Какие особенности нужно учитывать при страховке жизни и здоровья?
Россия заняла пятое место среди стран G20 по темпам прироста ВВП в 2023 году
Как украсть 20 млн. рублей через договоры ОМС?
Компания Stadler Rail поставила рекорд автономности со своим новым поездом на водороде

Поезд модели Flirt H2, работающий на водороде, поставил рекорд автономности, проехав 2340 км

2:11
Наука

Швейцарская компания Stadler Rail, специализирующаяся на создании поездов на водороде, добилась значительного прогресса в испытаниях своей технологии в Колорадо, США. Хотя их модель Flirt H2 была рассчитана на пробег в 460 км на одном баке водорода, во время испытаний она преодолела более 2340 км, установив рекорд в области водородного транспорта.

Поезд модели Flirt H2, работающий на водороде, поставил рекорд автономности, проехав 2340 км
Фото: openverse by Conal Gallagher is licensed under CC BY 2.0.

Декарбонизация железнодорожного сектора предполагает электрификацию существующих железнодорожных линий, однако это решение может быть технически сложным и дорогостоящим, особенно в удаленных и горных районах. В таких случаях могут применяться электропоезда, работающие на аккумуляторах, однако их радиус действия ограничен. Альтернативным решением могут стать поезда на водороде, которые способны преодолевать большие расстояния без дозаправки.

В сентябре 2022 года модель Flirt H2, разработанная компанией Alstom, установила рекорд, преодолев 1 175 км. В свою очередь, Flirt H2 от компании Stadler Rail AG, разработанный для работы на не полностью электрифицированных железнодорожных сетях, также побил рекорд, проехавшись более 2 803 км на одном баке водорода в испытательном путешествии в Пуэбло, штат Колорадо.

Это достижение Flirt H2 демонстрирует потенциал технологии водородного топлива для железнодорожного транспорта, что может способствовать декарбонизации и уменьшению загрязнения окружающей среды. Компания Stadler Rail уже имеет опыт установки рекордов, в 2021 году Flirt Akku, работающий на аккумуляторах, преодолел 224 км без промежуточной зарядки.

Подобные достижения могут значительно повысить репутацию компании Stadler Rail и привлечь больше железнодорожных операторов, которые заинтересованы в экологичных и эффективных решениях для своей деятельности. В настоящее время компания обсуждает контракты на поставку примерно 15 водородных поездов с несколькими операторами.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз
Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз
Импорту нет! В России появится новый производитель полимерных труб
Сколько слов они знают: названы самые разговорчивые породы кошек
Законы физики никто не отменял: в армии России ракета Х-101 вытеснила "Калибры" Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Последние материалы
Какие особенности нужно учитывать при страховке жизни и здоровья?
Россия заняла пятое место среди стран G20 по темпам прироста ВВП в 2023 году
Как украсть 20 млн. рублей через договоры ОМС?
Семена чиа во время беременности: сплошная польза, никакого вреда
Голландская концепция "никсен": искусство отдыхать без чувства вины
Валиева является единственной из российских фигуристок, которая должна сообщать ISU время проверки на допинг
Перекупщик раскрыл, почему обязательно нужно проверять страну сборки машины до покупки
От Иерусалима до Парижа: места, где сбываются заветные желания
Пять главных мифов о перманентном макияже
Как избавиться от медведок с помощью ловушки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников