Искусственный интеллект научили выявлять опасную аритмию

EHJ-DH: ИИ научился обнаруживать опасную желудочковую аритмию

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Лестерского университета в Великобритании успешно обучили алгоритмы искусственного интеллекта для обнаружения желудочковой аритмии — серьезного нарушения сердечного ритма, вызванного необычными электрическими сигналами в нижних отделах сердца. Результаты этого исследования были опубликованы в European Heart Journal-Digital Health (EHJ-DH).

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Желудочковая аритмия является формой нарушения сердечного ритма, которое возникает в нижних камерах сердца, называемых желудочками. Это состояние характеризуется аномальной электрической активностью сердца и нестабильным сердечным ритмом, который может привести к резкому снижению артериального давления и даже к обмороку или смерти.

В процессе обучения и тестирования алгоритмов искусственного интеллекта исследователи использовали данные электрокардиограмм 270 взрослых пациентов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ИИ способен с точностью около 80% определять вероятность возникновения опасных форм аритмии.

Ученые подчеркнули, что использование такого подхода к диагностике может способствовать разработке более эффективных методов оценки риска и предотвращению множества внезапных смертей.