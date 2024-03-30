Мощная солнечная вспышка X-класса накрыла Америку

SpaceWeather: взрыв на Солнце отключил радиосвязь над Тихим океаном

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Последний крупный всплеск солнечной активности, классифицированный как X-категория, произвел ионизацию верхних слоев земной атмосферы, в соответствии с отчетом от Spaceweather, опирающимся на данные Центра прогнозирования космической погоды.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эксперты отмечают, что мощность этого всплеска достаточно высока, чтобы полностью прервать коротковолновую радиосвязь над Тихим океаном, затронув значительную часть северной части Северной Америки и большую часть Центральной Америки.

Всплеск сопровождался значительным выбросом плазмы, облако которой ожидается пройти мимо Земли, что, вероятно, поможет избежать геомагнитной бури.

Источником этого последнего всплеска стало крупное солнечное пятно AR3615, которое демонстрирует повышенную активность в последние несколько дней. В недавнем прошлом оно инициировало два средних всплеска, отнесенных к категории M.

Частые солнечные события заставляют ученых предполагать, что Солнце может находиться во всплесковой фазе максимальной активности, известной как солнечный максимум, который, кажется, наступает на год раньше, чем прогнозировалось ранее.

Однако для точного подтверждения этого требуется дальнейшее наблюдение до тех пор, пока наше солнце не придет в состояние покоя.