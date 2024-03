Врач рассказал, чем полезен ранний отход ко сну

По словам британского нейробиолога и эксперта по биомедицинской визуализации мозга Иэна Харрисона, засыпание до десяти вечера может улучшить работу глимфатической системы, которая отвечает за вывод токсичных белков и отходов из мозга, что в свою очередь может снизить риск развития деменции.

