Врач рассказал, чем полезен ранний отход ко сну

Daily Mail: отход ко сну до 22:00 способствует очищению мозга от токсичных белков

По словам британского нейробиолога и эксперта по биомедицинской визуализации мозга Иэна Харрисона, засыпание до десяти вечера может улучшить работу глимфатической системы, которая отвечает за вывод токсичных белков и отходов из мозга, что в свою очередь может снизить риск развития деменции.

Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он подчеркнул, что качественный и достаточно длительный сон способствует активации этой системы, которая естественным образом удаляет продукты обмена веществ из тканей центральной нервной системы. Согласно его мнению, раннее засыпание, особенно до 22:00, предоставляет больше времени для эффективной работы глимфатической системы.

Во время ночного сна также происходит омывание тканей мозга специальной жидкостью, называемой ликвором, что помогает удалять "клеточный мусор" и токсичные белки, такие как амилоиды и Тау, известные скопления которых в мозге могут нарушать работу нейронов. Эти белки часто называют "бляшками" или внеклеточными отложениями.

Научные исследования также показывают, что физические упражнения могут стимулировать глимфатическую систему и ускорить вывод амилоидных и Тау-белков. По словам Харрисона, как бег, так и тренировки в тренажерном зале могут помочь в достижении этой цели.