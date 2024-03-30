Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лайфхак фитнес-тренера поможет сбросить вес к началу лета
В ГИБДД рассказали о новом разводе водителей с помощью бутылки
Советуют звезды: шесть необычных способов эффективно восстановить организм
В Испании ещё один город проводит дискриминационную политику по отношению к туристам
Французский луковый соус: готовим из пяти ингредиентов
Ветеринары рассказали, как самостоятельно почистить зубы собаке
Посадите в саду сон-траву
ГД: суд над террористами из "Крокуса" могут провести в Белоруссии, где есть смертная казнь
Топ-3 идеи, как эффектно оформить подоконники
Назван идеальный вес для молодых и пожилых людей

ECO: для людей старше 65 лет оптимален небольшой избыток веса

2:05
Наука

Умеренный избыточный вес может уменьшить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 65 лет, особенно в случае наличия диабета. Это выявлено в исследовании, представленном на Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2024), сообщает Газета.Ru.

ECO: для людей старше 65 лет оптимален небольшой избыток веса
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ученые проанализировали данные более чем 23 тысяч пациентов в среднем возрасте 59 лет. Индекс массы тела (ИМТ) используется для определения ожирения или дефицита веса и рассчитывается как отношение массы тела к квадрату роста в метрах.

Исследование показало, что для людей младше 65 лет оптимальным считается ИМТ 24 кг/м², а для пожилых — 27 кг/м². Эти выводы также относятся к людям с диабетом 2-го типа, которые более подвержены риску сердечных проблем. Увеличение окружности талии также увеличивало риск летального исхода.

Среди людей среднего возраста избыточный вес (ИМТ от 25 кг/м² до 29,9 кг/м²) был связан с увеличением риска летального исхода из-за сердечных проблем на 13% за 13 лет наблюдения. Минимальный риск был у тех, у кого ИМТ был менее 25 кг/м², что соответствует нормальному весу. Однако у людей старше 65 лет ИМТ в диапазоне избыточного веса снижал риск летального исхода на 18%.

Врачи заключили, что для пожилых людей с умеренным избыточным весом, но без ожирения, сохранение веса, а не его снижение, может быть более эффективным способом снижения риска летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы также предположили, что ожирение может обеспечить некоторую защиту от серьезных заболеваний. Возможно, это связано с тем, что у пожилых людей с умеренным избытком веса снижается риск переломов и падений, а также у них больше ресурсов для переживания стрессовых ситуаций.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа

Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.

Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Игорь Николаев заявил об идиллии в отношениях с женой Юлией Проскуряковой
Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой
Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы
Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Даже хилая рассада оживёт: вот чем её нужно полить — органический стимулятор роста растений
Кошка укажет, что в доме есть негатив: важные признаки в ее поведении
Этот кустарник даёт вкусные плоды и радует глаз цветением: лёгок в выращивании — любовь садоводов
Этот кустарник даёт вкусные плоды и радует глаз цветением: лёгок в выращивании — любовь садоводов
Последние материалы
В Испании ещё один город проводит дискриминационную политику по отношению к туристам
ECO: для людей старше 65 лет оптимален небольшой избыток веса
Посадите в саду сон-траву
ГД: суд над террористами из "Крокуса" могут провести в Белоруссии, где есть смертная казнь
Топ-3 идеи, как эффектно оформить подоконники
Toyota Corolla впервые за 20 лет уступила звание самого продаваемого авто в мире
Открыт секрет эффективного упражнения «мертвый клоп» для похудения
У звезды "Ворониных" Анны Фроловцевой обнаружили мерцательную аритмию
Россияне в феврале оформили 101 тыс. кредитов на покупку автомобиля
Внешний долг России по итогам 2023 года сократился до $316,8 млрд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников