Назван идеальный вес для молодых и пожилых людей

ECO: для людей старше 65 лет оптимален небольшой избыток веса

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Умеренный избыточный вес может уменьшить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 65 лет, особенно в случае наличия диабета. Это выявлено в исследовании, представленном на Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2024), сообщает Газета.Ru.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ученые проанализировали данные более чем 23 тысяч пациентов в среднем возрасте 59 лет. Индекс массы тела (ИМТ) используется для определения ожирения или дефицита веса и рассчитывается как отношение массы тела к квадрату роста в метрах.

Исследование показало, что для людей младше 65 лет оптимальным считается ИМТ 24 кг/м², а для пожилых — 27 кг/м². Эти выводы также относятся к людям с диабетом 2-го типа, которые более подвержены риску сердечных проблем. Увеличение окружности талии также увеличивало риск летального исхода.

Среди людей среднего возраста избыточный вес (ИМТ от 25 кг/м² до 29,9 кг/м²) был связан с увеличением риска летального исхода из-за сердечных проблем на 13% за 13 лет наблюдения. Минимальный риск был у тех, у кого ИМТ был менее 25 кг/м², что соответствует нормальному весу. Однако у людей старше 65 лет ИМТ в диапазоне избыточного веса снижал риск летального исхода на 18%.

Врачи заключили, что для пожилых людей с умеренным избыточным весом, но без ожирения, сохранение веса, а не его снижение, может быть более эффективным способом снижения риска летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы также предположили, что ожирение может обеспечить некоторую защиту от серьезных заболеваний. Возможно, это связано с тем, что у пожилых людей с умеренным избытком веса снижается риск переломов и падений, а также у них больше ресурсов для переживания стрессовых ситуаций.