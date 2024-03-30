Революционный прорыв: как новая технология может спасти крупных животных от вымирания

QuatRes: вычислительная модель показывает шансы вымирания крупных животных

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали вычислительную модель, способную прогнозировать вероятность вымирания крупных животных. В этой модели учтены сложности взаимодействия между человеком и мегафауной, особенности их жизненного цикла и окружающей среды.

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Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Quaternary Research (QuatRes). Авторы работы считают, что данная модель может стать важным инструментом для разработки стратегий и тактик управления природоохранной политикой в условиях угрозы вымирания видов.

Для создания модели исследователи выбрали в качестве базового объекта Syncerus antiquus — гигантского африканского буйвола, который обитал в Африке от 12 до 10 тысяч лет назад. Причины исчезновения этого вида до сих пор остаются предметом дискуссии среди специалистов.

С помощью компьютерного моделирования эксперты исследовали, как популяции Syncerus antiquus могли бы развиваться в различных сценариях, учитывая воздействие человека и окружающей среды. Были рассмотрены такие факторы, как изменения климата, продолжительность вегетационного периода растений и различия в природных условиях.

Проведено 40 раундов симуляции для каждого из сценариев, чтобы оценить вероятность вымирания популяции Syncerus antiquus. Результаты показали, что вероятность местного вымирания буйволов увеличивалась с усилением агрессивности самцов и в условиях изменения климата и нестабильности кормовой базы.

Теперь исследователи планируют применить данную модель к обычному скоту, чтобы улучшить планирование сельского хозяйства в условиях изменения климата, а также прогнозировать вымирание других крупных представителей дикой фауны.