Врачи рассказали, как вернуть память на ранней стадии деменции

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Daily Mail: изменение образа жизни улучшает память на ранней стадии деменции

2:18
Наука

Изменение образа жизни имеет потенциал замедлить или даже обратить легкие нарушения памяти, сообщает Daily Mail.

Daily Mail: изменение образа жизни улучшает память на ранней стадии деменции
Фото: Wikipedia by sylviebliss is licensed under Creative Commons Zero

По данным исследования, в котором приняли участие 1200 финнов с высоким риском памятных проблем из-за гипертонии, регулярные изменения в диете, физические и когнитивные упражнения существенно улучшают или поддерживают когнитивные функции.

Daily Mail цитирует исследование, назвав его "важным выводом", как первое крупномасштабное исследование деменции, которое показало возможность обратить прогрессирующее снижение когнитивных функций на ранней стадии.

Основатель фонда по борьбе с деменцией Мьюир Грей рекомендует уделять по 30 минут в день быстрой ходьбе, увеличивая время пропорционально возрасту, и подчеркивает важность сохранения ритма, при котором сохраняется возможность разговаривать.

На пенсии важно избегать изоляции и скуки, поддерживая социальные связи через работу или волонтерство, а также участвуя в коллективных занятиях, таких как хор или изучение новых навыков.

Сьюзан Митчелл из организации по исследованию болезни Альцгеймера в Великобритании добавляет, что важными факторами также являются здоровый сон продолжительностью в 8 часов и соблюдение средиземноморской диеты, богатой растительными продуктами и полезными ненасыщенными жирами из рыбы и растительных масел, при этом ограничивая потребление соли и алкоголя.

Эксперты также рекомендуют избегать пассивного и активного курения, а также прогулок по загруженным дорогам, так как близкое расположение к главной дороге может увеличить риск развития деменции.

Доктор Том Расс из Эдинбургского университета объясняет, что жизнь вблизи главной дороги может повысить риск развития деменции на 7%, по сравнению с жизнью на расстоянии более 300 метров, где уровень вредных частиц в воздухе ниже.

Забота о здоровье зубов также играет важную роль, так как исследования связывают ухудшение зубного состояния с повышенным риском деменции. Регулярная гигиена, использование жевательной резинки и посещение стоматолога могут помочь в этом вопросе.

Нарушения слуха могут увеличить риск деменции в 3-5 раз, а проблемы со зрением связаны с около 2% всех случаев деменции.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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