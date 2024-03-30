Удивительное открытие: ленточный червь, проживший 99 миллионов лет, обнаружен в янтаре

Ученые обнаружили в янтаре ленточного червя возрастом 99 миллионов лет

2:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Исключительное щупальце, прожившее 99 миллионов лет и застывшее в янтаре, стало первым обнаруженным частичным окаменелым остатком тела ленточного червя. Это открытие наводит на мысль о том, что паразиты, по крайней мере, с середины мелового периода могли вносить беспорядок в кишечник. Результаты исследования опубликованы в журнале Geology.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Ленточные черви (Cestoda), хотя и встречаются почти во всех морских, пресноводных и наземных экосистемах, редко оставляют следы в геологических записях. До сих пор единственным широко известным примером до четвертичного периода были яйца, обнаруженные в окаменелых фекалиях акул пермского периода.

"История о ленточных червях в ископаемом состоянии крайне ограничена из-за их мягких тканей и жизни как внутри тела хозяина, что затрудняет наше понимание их ранней эволюции", — заявил ведущий исследователь Бо Ванг, комментируя последнее открытие. "Однако наша команда теперь представила первую окаменелость тела ленточного червя".

Этот доисторический паразит, застывший в янтаре в Качине на севере Мьянмы в середине мелового периода, имеет сходство с современными ленточными червями, которые заражают пластиножаберных рыб, таких как скаты и акулы. Это побуждает исследователей предполагать, что это существо, вероятно, выполняло аналогичные функции. Однако возникает вопрос: как морской паразит попал в янтарь?

Хотя точный механизм защиты в янтаре остается неизвестным, ученые предлагают одно из возможных объяснений.

Ленточные черви относятся к эндопаразитам, живущим внутри своих хозяев. Трипаноринхи, к которым относится обнаруженный червь, являются паразитами кишечника, присасываясь к его стенкам и поглощая питательные вещества. Учитывая, что образец был найден в береговой зоне, можно предположить, что он скрылся внутри пластиножаберного рыбы, выброшенной на берег из-за прилива или шторма.

Наземный хищник, возможно, съел эту бедную рыбу, — предположительно, динозавр, если судить по палеоарту, — и выбросил щупальце, застрявшее в смоле.

"Это всего лишь гипотетический сценарий", — отмечают авторы исследования. "Правда может оказаться далеко за пределами наших представлений".

"Несмотря на то, что вероятность сохранения ленточного червя в янтаре крайне невысока, наше исследование подчеркивает потенциал янтаря для сохранения удивительных деталей жизни в прошлом", — заключают авторы, указывая на свое открытие о том, что смола может сохранять внутренние структуры паразитических червей. "Это исследование не только представляет собой уникальный пример сохранения морского эндопаразита в янтаре, но и подчеркивает важность исследований янтаря в палеопаразитологии".