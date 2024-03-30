Ученые выяснили, что антарктический ледник размером с Францию все время качается

GRL: ледник Росса в Антарктиде каждый день смещается на 6-8 сантиметров

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Геологи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили, что ледник Росса, самый крупный шельфовый ледник Антарктиды, ежедневно перемещается вперёд и назад на 6-8 сантиметров. Эти выводы были опубликованы в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ледник Росса представляет собой огромное плавучее ледяное поле, сравнимое по размерам с территорией Франции.

Ученые установили, что подвижность этой массы льда обусловлена действием ледовых потоков, направляющихся к океану от антарктического континента.

Профессор Дуг Винс, один из авторов исследования, отмечает, что такие внезапные перемещения могут играть роль в возникновении ледотрясений и трещин на шельфовом леднике.

Шельфовые ледники действуют как тормоза для ледников материков и ледовых потоков, замедляя их движение к морю и способствуя накоплению льда на континенте. Разрушение шельфовых ледников может привести к ускоренному таянию льда. Когда лед попадает в океан, это способствует поднятию уровня моря.

Исследователи не считают, что эти перемещения прямо связаны с глобальным потеплением, вызванным человеческой деятельностью. Однако одной из теорий является потеря воды в ложе ледового потока, что делает его более "липким".