Опасения и партийные предпочтения: почему страхи от вакцины различаются в зависимости от политических взглядов

JAMA: политические взгляды американцев влияют на сообщения о побочках вакцины

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, выявило, что сторонники республиканской партии чаще выражают опасения по поводу побочных эффектов вакцины от COVID-19, чем сторонники демократов.

Фото: Mos.ru, CC BY 4.0

Ученые проанализировали более 620 тысяч сообщений о побочных эффектах вакцины, собранных с 2020 по 2022 год. Результаты показали, что в штатах США, где преобладает поддержка республиканской партии, количество сообщений о побочных эффектах вакцины от COVID-19 было выше, чем в демократических штатах.

Кроме того, за каждые дополнительные 10% избирателей, поддерживающих республиканскую партию в штате, вероятность сообщения о каком-либо серьезном побочном эффекте увеличивалась на 21%.

Многие влиятельные члены республиканской партии выражают симпатии к антипрививочному движению, что, возможно, способствует распространению этих взглядов среди обычных граждан. Ученые отметили, что корень проблемы не столько в самой партии, сколько в политической поляризации.

Подобные тенденции не только ничему не способствуют, но и представляют ненужный риск для здоровья людей: статистика показывает, что в период пандемии больше смертей от коронавируса было зафиксировано в штатах, где больше избирателей проголосовали за республиканскую партию.