Человечество может столкнуться с нехваткой электроэнергии уже в 2025 году

Илон Маск сделал заявление касательно возможного энергетического кризиса в ближайшее время

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Илон Маск высказал серьезные опасения относительно возможного энергетического кризиса в ближайшем будущем. Согласно его прогнозам, уже в 2025 году мир может столкнуться с беспрецедентной нехваткой электроэнергии, что поставит под угрозу дальнейшее развитие таких перспективных направлений, как электромобили и искусственный интеллект.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Маск обосновал свои предположения растущим спросом на электричество, обусловленным стремительным распространением "зеленой" мобильности и активным внедрением технологий искусственного интеллекта в различные сферы. По его словам, существующие энергетические мощности могут оказаться недостаточными для обеспечения бесперебойного питания всех систем, основанных на передовых разработках.

Предупреждение Маска прозвучало на конференции Bosch Connected World, где обсуждались перспективы сотрудничества компаний Bosch и Microsoft в области создания ИИ-приложений для автомобильной промышленности. Помимо возможного дефицита электроэнергии, предприниматель затронул проблемы, с которыми столкнулись производители во время пандемии COVID-19, включая нехватку полупроводников и понижающих трансформаторов.

Хотя прогноз Маска вызывает определенные сомнения, специалисты признают высокую энергоемкость отраслей, связанных с искусственным интеллектом и электромобилями. Так, по расчетам экономиста Алекса де Вриса, к 2027 году в мире может функционировать около 1,5 миллиона серверов для ИИ, потребляющих около 100 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Кроме того, ожидается значительный рост потребления воды для охлаждения центров обработки данных.