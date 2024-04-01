Наука открыла истинную роль украшений: люди носят их только для того, чтобы отличаться от животных

Историк объяснил антропологическую роль украшений

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

На найденных при археологических раскопках в Узбекистане каменных наконечниках, датируемых возрастом 80-90 тысяч лет назад, нанесены насечки. Уже тогда люди тянулись к прекрасному, восхищён директор Института археологии и этнографии СО РАН член-корреспондент РАН Андрей Кривошапкин.

Фото: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона is licensed under public domain

Всё гораздо проще и приземлённее, уверен ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН доктор исторических наук Евгений Рыбин.

"Вся история человечества связана с предметами и явлениями, которые, как кажется, не несут практической пользы, но на самом деле имеют огромное значение для определения человека как вида, выделяющегося из животного мира целым рядом особых качеств", — отмечает он.

Самым ранним свидетельствам изготовления украшений человеком разумным, найденным в Северной Африке, около 140 тысяч лет. А 50-45 тысяч лет назад они уже были распространены повсюду. "Скорее всего, носили украшения не только Homo Sapiens, вероятно, это же делали и европейские неандертальцы и денисовцы Алтая", — полагает учёный.

По его словам, толчком к изобретению украшений древними людьми стали их столкновения, причём не всегда мирные, с другими гомининами или популяциями своего же вида. "Украшения становятся маркерами "свой — чужой", обозначением социальной позиции индивида", — объясняет Рыбин.

"По существу, такую же роль они играют и сейчас. Кроме того, они просто красивые", — подытожил он.