Метеоролог раскрыла секрет прогнозов погоды на месяц и более: метод аналогов

Даже через сто лет долгосрочных прогнозов погоды не будет, признала метеоролог

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Человечество не умеет предсказывать погоду на неделю, месяц и более, признал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус. И всё же в СМИ такие прогнозы регулярно публикуются. Неужели просто сочиняют? Узнали у старшего научного сотрудника лаборатории геоинформационных технологий Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН кандидата географических наук Натальи Чередько.

Фото: РИА Новости by Антон Денисов

По её словам, специалисты делят такие прогнозы на две категории: на неделю-месяц (внутримесячные) и на срок более 30 суток (долгосрочные).

"Старейший метод долгосрочных прогнозов — метод аналогов: по архивным данным находят сходные закономерности синоптических процессов и, допуская подобное их развитие, предполагают сходные аномалии погоды. Для внутримесячных используются инерционные и эмпирико-статистические методы", — объясняет метеоролог.

При составлении таких прогнозов учитываются факторы, которые не влияют на погоду в краткосрочной перспективе: состояние почвы, снежного покрова, поверхности и верхнего перемешанного слоя океана и другие. Это дополнительно увеличивает точность прогнозирования.

Чередько подчеркивает принципиальное отличие долгосрочных прогнозов — в них никогда не указываются конкретные значения погодных параметров, только их возможные отклонения от климатических норм. "То есть говорят: будет теплее или холоднее, суше или влажнее, чем обычно. Даже при таких аккуратных формулировках точность таких прогнозов порядка 70%", — признаёт она.

Она согласна с коллегой: максимальный срок прогноза приемлемой точности — не более трёх-пяти суток. Всё, что больше — филькина грамота.

"Метеорологам есть к чему стремиться, но идеального прогноза, пожалуй, не удастся добиться и через сто лет", — заключила учёная.