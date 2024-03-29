Ученые выяснили, что яйца не повышают уровень холестерина

ACC: яйца не повышают уровень холестерина у нездоровых пожилых людей

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Использование яиц не увеличивает уровень холестерина в крови, поэтому люди с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний могут спокойно включать их в свой рацион. Это подтверждает отчет Американского колледжа кардиологов (ACC).

Фото: flickr. com by H. Alexander Talbot is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В рамках исследования было задействовано 140 пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями или находящихся в группе повышенного риска (вследствие ожирения, диабета или высокого уровня холестерина). Некоторые из них потребляли 12 или более яиц еженедельно, в то время как другие — менее двух яиц в неделю.

Ограничений по способу приготовления яиц не было. Средний возраст участников составил 66 лет.

Показатели холестерина у пациентов, которые употребляли яйца, не только не возрастали, но даже немного снижались. Ученые приходят к выводу, что отказ от яиц из-за опасений по поводу холестерина необоснован. Этот продукт является доступным источником белка.

Возможно, ранее ассоциация между употреблением яиц и уровнем холестерина была связана с тем, что часто яйца сочетают с маслом и беконом. Авторы рекомендуют обсудить любые изменения в диете с врачом.