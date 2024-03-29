Ученые обнаружили новый фактор развития человеческого мозга

EMBO: белок эпирегулин играет ключевую роль в расширении мозговой коры

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа международных нейробиологов под руководством Центра регенеративной терапии Дрезденского технологического университета обнаружила новый фактор, который способствует развитию неокортекса — ключевой части мозга человека. Их исследование было опубликовано в научном журнале EMBO.

Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Неокортекс представляет собой характерный сложный внешний слой мозга, ответственный за высшие когнитивные функции, и он считается самой эволюционно молодой областью мозга.

Молекулярные механизмы, управляющие развитием неокортекса, до сих пор оставались в значительной степени неизвестными.

Для выявления факторов, влияющих на увеличение мозга, исследователи сравнили мозги мышей, горилл и людей, используя органоиды — живые модели органов, выращенные в лаборатории из стволовых клеток. Они обнаружили, что фактором, способствующим увеличению неокортекса, является белок эпирегулин.

Эпирегулин присутствует у многих видов млекопитающих, включая приматов и мышей. Однако у грызунов ген, отвечающий за производство этого белка, отключен и не функционирует.

Сравнив воздействие эпирегулина на органоиды мозга человека и гориллы, ученые обнаружили, что органоиды мозга гориллы начинают развиваться под его воздействием. В то же время неокортекс человека реагирует на эпирегулин значительно слабее.

Ученые объясняют, что это может быть связано с тем, что неокортекс человека уже достаточно развит.