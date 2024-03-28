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Римский след в Англии: археологи обнаружили удивительные артефакты бронзового века на юге страны

Археологи обнаружили комплекс римских вилл в деревне на юге Англии

1:05
Наука

Археологические раскопки в деревне Гроув на юге Англии обнаружили комплекс римских вилл, охватывающий период с бронзового века до позднего римского периода.

Археологи обнаружили комплекс римских вилл в деревне на юге Англии
Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот комплекс представляет собой структуры с различной архитектурой, включая мозаики, колоннады и расписную штукатурку. Здания, включая нефы и виллу в виде "крылатого коридора", служили центрами обитания и, вероятно, культовой деятельности на протяжении многих веков.

В ходе раскопок было обнаружено многочисленное разнообразие артефактов, подтверждающих длительное пребывание и разнообразную активность жителей. Среди них — монеты, украшения, керамическая посуда и предметы роскоши, такие как пряжки ремней, свидетельствующие о связи с военной элитой, сообщает Planet Today,

Особое внимание ученых привлекли миниатюрные топоры и загадочные свинцовые свитки, предположительно использовавшиеся в ритуальных практиках. Эти предметы свидетельствуют о глубокой религиозной значимости места и его влиянии на культовые традиции региона.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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