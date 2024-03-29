Врач рассказал, как избежать рака кишечника

Онкохирург Мухаметов: колоноскопия по показаниям защитит от рака кишечника

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Овощи, фрукты и отказ от колбасы помогают уменьшить вероятность развития рака кишечника. Людям старше 45 лет рекомендуется проходить колоноскопию. Об этом сообщил врач-онколог Ильдус Мухаметов, ссылаясь на данные РИАМО.

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Рак кишечника (колоректальный рак) характеризуется медленным ростом опухолей, что позволяет их обнаружить на ранних стадиях, что существенно улучшает прогнозы.

Мухаметов отметил, что если двадцать лет назад рак кишечника чаще выявлялся у людей в возрасте 50–60 лет, то сегодня этот вид онкологического заболевания всё чаще встречается у сорокалетних. Однако, несмотря на увеличение числа случаев среди молодежи, лечение этой формы рака часто дает положительные результаты.

Симптомы рака кишечника могут включать в себя появление слизи или крови в кале, хронические боли, чувство тяжести после приема пищи, вздутие живота, а также чередование запоров с диареей. Важно своевременно обращаться к врачу при появлении подобных симптомов и регулярно проходить медицинские обследования.

Некоторым людям рекомендуется проведение колоноскопии, даже если у них нет симптомов заболевания. Согласно Мухаметову, после достижения возраста 45 лет эту процедуру следует проводить раз в 3–5 лет, а если в семье уже были случаи колоректального рака, то начинать обследование кишечника рекомендуется уже с 35 лет.

При выявлении подозрительных образований на колоноскопии рекомендуется проводить эту процедуру ежегодно. В ходе колоноскопии врач может сразу же удалить предраковые образования.

Помимо этого, уменьшить риск колоректального рака помогает правильное питание: ограничение потребления красного мяса, копченой колбасы, острой и жареной пищи. В рационе должно быть больше овощей, фруктов, зелени, рыбы, мяса птицы и слабосоленого сыра.

Также значительно снижает вероятность заболевания регулярная физическая активность, включая быструю ходьбу.