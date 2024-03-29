Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Росгосстрах": 35% россиян случайно портили имущество при аренде дачи иди дома
В Гарвардском университете книга 1800-х годов была переплетена человеческой кожей
Больше половины французов считают, что их страна не сможет подготовиться к принятию Игр-2024
Автоэксперт рассказал, на каких АЗС рискованно заправлять машину
Что нужно сделать с тюльпанами ранней весной
Ветеринары ответили, как справиться с ожирением у кота
Стюардесса порекомендовала пассажирам не пользоваться столиком для еды в самолёте
The Guardian: ИИ прогнозирует осложнения при лечении рака груди с точностью 73%
В Минпромторге РФ заявили о регулярных поставках препаратов против диабета
Врач рассказал, как избежать рака кишечника

Онкохирург Мухаметов: колоноскопия по показаниям защитит от рака кишечника

2:06
Наука

Овощи, фрукты и отказ от колбасы помогают уменьшить вероятность развития рака кишечника. Людям старше 45 лет рекомендуется проходить колоноскопию. Об этом сообщил врач-онколог Ильдус Мухаметов, ссылаясь на данные РИАМО.

Онкохирург Мухаметов: колоноскопия по показаниям защитит от рака кишечника
Фото: Openverse by Double--M is licensed under CC BY 2.0

Рак кишечника (колоректальный рак) характеризуется медленным ростом опухолей, что позволяет их обнаружить на ранних стадиях, что существенно улучшает прогнозы.

Мухаметов отметил, что если двадцать лет назад рак кишечника чаще выявлялся у людей в возрасте 50–60 лет, то сегодня этот вид онкологического заболевания всё чаще встречается у сорокалетних. Однако, несмотря на увеличение числа случаев среди молодежи, лечение этой формы рака часто дает положительные результаты.

Симптомы рака кишечника могут включать в себя появление слизи или крови в кале, хронические боли, чувство тяжести после приема пищи, вздутие живота, а также чередование запоров с диареей. Важно своевременно обращаться к врачу при появлении подобных симптомов и регулярно проходить медицинские обследования.

Некоторым людям рекомендуется проведение колоноскопии, даже если у них нет симптомов заболевания. Согласно Мухаметову, после достижения возраста 45 лет эту процедуру следует проводить раз в 3–5 лет, а если в семье уже были случаи колоректального рака, то начинать обследование кишечника рекомендуется уже с 35 лет.

При выявлении подозрительных образований на колоноскопии рекомендуется проводить эту процедуру ежегодно. В ходе колоноскопии врач может сразу же удалить предраковые образования.

Помимо этого, уменьшить риск колоректального рака помогает правильное питание: ограничение потребления красного мяса, копченой колбасы, острой и жареной пищи. В рационе должно быть больше овощей, фруктов, зелени, рыбы, мяса птицы и слабосоленого сыра.

Также значительно снижает вероятность заболевания регулярная физическая активность, включая быструю ходьбу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Моторист раскрыл максимально убивающие двигатель автомобиля обороты
Истина о тахометре: какие обороты действительно губительны для вашего авто
Губерниев отреагировал на слова Ирины Винер, которая назвала россиян на ОИ "командой бомжей"
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова США "рекомендовали" Дании отдать самолёты F-16 Аргентине вместо Украины Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Ранний урожай: когда сеять огурцы на рассаду в теплице
Герань начнёт бурно расти всего через пару недель: две капли этого средства творят чудеса — растение преобразится
Герань начнёт бурно расти всего через пару недель: две капли этого средства творят чудеса — растение преобразится
Последние материалы
Юлия Барановская хочет родить четвертого ребенка
СК просит суд арестовать девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе Сити Холле"
Эксперт Ногай: азиатские и российские бренды заменяют люксовые компании Запада
Автоэксперты назвали семь самых недорогих рамных внедорожников на рынке РФ
"Авто.ру": россияне дольше всего владеют автомобилями Daewoo Nexia и Ford Focus
Певица Валерия считает общее мировоззрение одним из факторов крепкого брака
SciAdv: особый обонятельный белковый рецептор может регулировать давление
Футболист Салтыков рассказал, какой город является футбольной столицей России
Подкормка рассады после пикировки
Бывший сотрудник СБУ Прозоров назвал похожими действия боевиков в "Крокусе Сити Холле" с работой украинской ДРГ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников