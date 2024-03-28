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Учёные РАН проследили эволюцию сусликов и открыли за Обью их новый вид

В Западной Сибири открыли новый вид сусликов

1:59
Наука

Российские учёные реконструировали генетическими методами эволюционную историю полиарктических сусликов рода Spermophilus. Результатами изысканий — довольно неожиданными, к слову — они поделились в Molecular Phylogenetics and Evolution.

В Западной Сибири открыли новый вид сусликов
Фото: Wikimedia Commons by Rotadefterim is licensed under CC BY-SA 4.0

Установлено, что у всех сусликов был один древний предок. Примерно 6,2 миллиона лет назад они разделились на четыре больших группы, расселившиеся:

  • в Восточной Азии,
  • в Восточной Европе и на северо-западе Средней Азии,
  • в Центральной и Восточной Европе и Малой Азии,
  • в Центральной Азии и соседних регионах.

Таким образом, выходит, что обитающие в Евразии суслики древнее, чем предполагалось ранее.

Кроме того, в ходе их изучения открыт и описан отдельный вид сусликов, эндемичный для Западной Сибири.

"Мы предлагаем пересмотреть таксономическую классификацию рода Spermophilus, признав 18 видов, включая недавно идентифицированный (S. vorontsovi sp. nov.), который встречается лишь на ограниченной территории на юго-востоке Западной Сибири. Используя полногеномное генотипирование однонуклеотидного полиморфизма, мы обосновали роль реки Обь как основного барьера, обеспечивающего надёжную изоляцию этого таксона от S. erythrogenys", — рассказала заведующая лабораторией геномных исследований и биотехнологии Красноярского научного центра СО РАН кандидат биологических наук Наталья Орешкова.

Неизвестные ранее суслики отличаются от сородичей более тёмной окраской, крупными размерами и другими физическими особенностями. Они обитают ограниченным ареалом между восточным берегом реки Обь и западными склонами Кузнецкого Алатау.

Подтвердилась также удручающая динамика сибирской фауны — популяции всех видов сусликов сильно сократились с конца XX века, некоторые из них занесены в Красные книги регионов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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