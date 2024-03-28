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Галактики в случайно обнаруженных скоплениях "воруют" друг у друга водород

Астрономы случайно открыли 49 новых галактик за два с небольшим часа

Наука

Астрономы случайно обнаружили 49 новых галактик за два с небольшим часа, наблюдая за ними при помощи наземного радиотелескопа MeerKAT. О своём открытии они рассказали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Астрономы случайно открыли 49 новых галактик за два с небольшим часа
Фото: ESA/Hubble & NASA by Judy Schmidt (geckzilla) is licensed under CC BY 4.0

3 апреля 2021 года учёные во главе с Марцином Гловацким из Университета Кертина вели наблюдения продолжительностью 2,3 часа. Искомой целью было излучение нейтрального водорода вблизи оптического источника с красным смещением z=0,04287. Его так и не увидели.

Зато заметили другие источники, и сравнив полученные данные с обзорами неба наземных телескопов PanSTARRS и 2MASS и космических GALEX и WISE, поняли — в этом месте три группы галактик (в одной семь, в другой 13, третья состоит из трёх подгрупп из 14, 9 и 3 галактик), которые могут входить в волокно или супергруппу.

Радиоизлучение нейтрального водорода 1H позволяет не только обнаруживать далёкие галактики, но и изучать их эволюцию, а также взаимодействие друг с другом. Оказалось, что один из открытых объектов — потенциальный гидроксильный мегамазер. Три галактики связаны газообменом — более крупная отбирает водород у соседок в количестве 7,11 массы Солнца в год, расходуя его на собственное звездообразование.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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