Галактики в случайно обнаруженных скоплениях "воруют" друг у друга водород

Астрономы случайно обнаружили 49 новых галактик за два с небольшим часа, наблюдая за ними при помощи наземного радиотелескопа MeerKAT. О своём открытии они рассказали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Фото: ESA/Hubble & NASA by Judy Schmidt (geckzilla) is licensed under CC BY 4.0