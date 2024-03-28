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Узнали, зачем операторы мобильной связи добавляют шум в паузах разговора

Раскрыты причины добавления шума в телефонный сигнал операторами

1:16
Наука » Технологии

Обращали ли вы внимание на шум и помехи во время разговора по мобильному телефону? Так вот знайте: операторы специально подмешивают их к полезному сигналу. Читайте далее, для чего.

Раскрыты причины добавления шума в телефонный сигнал операторами
Фото: PxHere is licensed under CC0

Сама по себе цифровая связь абсолютно бесшумна и не подвержена искажениям или помехам. Она либо работает, либо нет. Это и натолкнуло разработчиков стандарта GSM на странную, на первый взгляд, идею подключения к телефонным линиям генератора шума.

Первые люди, опробовавшие цифровую мобильную связь на заре её развития, бросали трубку, когда слышали гробовую тишину в паузах разговора, — им казалось, что соединение прервалось. Именно поэтому был придуман так называемый комфортный шум.

Он подмешивается к сигналу в паузах разговора. Причём синтезируется на основе реальных звуков (за основу берутся пять последних речевых кадров), чтобы своей искусственной природой не раздражать абонентов.

Эта технология применяется и в IP-телефонии, но там, как правило, комфортный шум можно отключать или регулировать его уровень.

Схожая идея была реализована в ленинградской радиосети во время блокады — в перерывах между передачами там передавался стук метронома для определения исправности трансляции.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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