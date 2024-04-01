Орнитологи выяснили, что солнечное затмение в апреле может серьёзно повлиять на птиц

CU: исчезновение солнечного света днем способно нарушить миграцию пернатых

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Полное солнечное затмение, запланированное на 8 апреля 2024 года, может иметь значительное воздействие на птичьи популяции, особенно на перелетных птиц, сообщили орнитологи из Корнельского университета (CU) в США на официальном сайте учреждения.

Фото: Flickr by NASA Goddard Space Flight Center is licensed under CC BY 2.0

По мнению специалистов, птицы зависят от Солнца для навигации и определения времени суток. Исчезновение светила может сбить их с курса, вызвав беспорядочное поведение в воздухе.

Это особенно критично для перелётных видов в связи с текущим периодом весенней миграции. В момент затмения птицы, находящиеся в воздухе, вероятно, начнут искать место для посадки и ночлега. С другой стороны, ночные виды могут воспринять внезапное затмение как сигнал к активности.

По прогнозам астрономов, полное затмение 8 апреля продлится около 4,5 минуты. Жители Северной Америки смогут увидеть различные фазы этого явления. В России солнечное затмение не будет видно, так как лунная тень не затронет территорию страны.