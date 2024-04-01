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Скрытая угроза для планеты: как изменения в океанах перевернут климат на Земле

Одно из самых важных океанских течений в мире действительно замедляется

2:15
Наука

Новые исследования указывают на существенное замедление атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) с середины 1990-х годов. Эта циркуляция является важным элементом систем, поддерживающих климатический баланс на Земле. Её замедление может привести к более холодным зимам в Европе, а также ускоренному потеплению тропиков.

Одно из самых важных океанских течений в мире действительно замедляется
Фото: Wikipedia by Mathyas Kurmann is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Несмотря на то, что климатологи давно выделяли AMOC как одну из наиболее уязвимых частей глобального климата, остается неопределённость по поводу степени этих изменений. Эти результаты были опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

Океанские течения переносят огромные объёмы воды, сравнимые с объемом крупнейших рек мира. Они играют ключевую роль в распределении тепла и обогащении кислородом глубоких вод. Различные факторы, такие как сила Кориолиса, влияют на эти потоки. AMOC в основном зависит от того, что соленая вода остается после таяния морского льда, что обеспечивает сток тропических вод.

Многие климатические модели предполагают, что таяние льда в Гренландии приведёт к пополнению Северной Атлантики холодной и слабосолёной водой, что может привести к ослаблению AMOC и Гольфстрима. Однако точное измерение этих изменений представляет значительные трудности из-за сложности океанских данных. Несмотря на усилия по измерению, оценки силы замедления AMOC различаются.

Доктор Алексей Мишонов из Университета Мэриленда и его коллеги провели новую оценку силы AMOC, анализируя температуру и высоту поверхности моря в Северной Атлантике на основе обширных данных. Они также использовали измерения солёности и плотности, чтобы получить более полное представление о ситуации, чем это было ранее.

"Наши исследования показывают, что хотя общая температура в Северной Атлантике систематически растёт, климатические изменения в различных субрегионах этого региона имеют существенные различия", — отмечают авторы.

Например, в приполярных регионах нагрев происходит медленнее, чем в субтропиках и у берегов Норвегии. Это указывает на уменьшение потока тёплой воды из тропиков, что имеет важные последствия для глобального климата.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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