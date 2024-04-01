Избегайте Альцгеймера: секреты контроля над диабетом второго типа, которые вам не расскажут врачи

Недавно были опубликованы свежие данные о связи между диабетом второго типа и болезнью Альцгеймера, которую отдельные учёные обозначают как "диабет третьего типа". Исследование, проведённое в Техасском университете A&M, выявило, что контроль над диабетом или его предотвращение могут снизить риск развития болезни Альцгеймера.
Согласно сообщению на портале ASBMB (American Society for Biochemistry and Molecular Biology), исследователи изучили связь между диабетом второго типа (T2D) и болезнью Альцгеймера (AD), обнаружив, что белок Jak3 играет важную роль в этом процессе.
Проведённое на мышах исследование показало, что недостаток Jak3 приводит к нарушениям в кишечной микрофлоре, воспалению кишечника и печени, что, в свою очередь, влияет на работу микроглии – клеток, ответственных за очищение мозга от бета-амилоида и фосфорилированного тау белка.
Ученые отмечают, что высокожировая диета у мышей приводит к снижению активности Jak3 как в слизистой оболочке кишечника, так и в мозге. Этот дефицит Jak3, вызванный генетическими факторами, приводит к нарушениям в кишечной микрофлоре, развитию диабета второго типа и симптомам, аналогичным тем, что наблюдаются при болезни Альцгеймера.
Эти выводы могут способствовать лучшему пониманию того, как факторы, связанные с диабетом второго типа, влияют на когнитивные функции и раскрывают механизмы взаимосвязи между кишечником, печенью и мозгом при нейроинфляммации и когнитивных расстройствах.
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