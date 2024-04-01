Избегайте Альцгеймера: секреты контроля над диабетом второго типа, которые вам не расскажут врачи

ASBMB: ученые выявили связь между диабетом II типа и болезнью Альцгеймера

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно были опубликованы свежие данные о связи между диабетом второго типа и болезнью Альцгеймера, которую отдельные учёные обозначают как "диабет третьего типа". Исследование, проведённое в Техасском университете A&M, выявило, что контроль над диабетом или его предотвращение могут снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Фото: openverse by Gia Willow Alexa Annermarken is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно сообщению на портале ASBMB (American Society for Biochemistry and Molecular Biology), исследователи изучили связь между диабетом второго типа (T2D) и болезнью Альцгеймера (AD), обнаружив, что белок Jak3 играет важную роль в этом процессе.

Проведённое на мышах исследование показало, что недостаток Jak3 приводит к нарушениям в кишечной микрофлоре, воспалению кишечника и печени, что, в свою очередь, влияет на работу микроглии – клеток, ответственных за очищение мозга от бета-амилоида и фосфорилированного тау белка.

Ученые отмечают, что высокожировая диета у мышей приводит к снижению активности Jak3 как в слизистой оболочке кишечника, так и в мозге. Этот дефицит Jak3, вызванный генетическими факторами, приводит к нарушениям в кишечной микрофлоре, развитию диабета второго типа и симптомам, аналогичным тем, что наблюдаются при болезни Альцгеймера.

Эти выводы могут способствовать лучшему пониманию того, как факторы, связанные с диабетом второго типа, влияют на когнитивные функции и раскрывают механизмы взаимосвязи между кишечником, печенью и мозгом при нейроинфляммации и когнитивных расстройствах.