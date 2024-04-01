Обнаружена "полезная" мутация, защищающая память людей при болезни Альцгеймера

Aging Cell: особая мутация помогает людям с болезнью Альцгеймера жить дольше

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей из школы геронтологии Леонарда Дэвиса при университете Калифорнии сделала вывод, что генетическая мутация в небольшом митохондриальном белке помогает сохранить когнитивные функции и обычную продолжительность жизни у носителей гена APOE4. Результаты их работы опубликованы в журнале Aging Cell.

Фото: Openverse by Diari La Veu is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

В рамках исследования были проанализированы геномы 500 здоровых долгожителей. Установлено, что у тех, кто обладал геном APOE4, был повышенный риск заболевания Альцгеймером. Отмечается, что люди с этим вариантом гена APOE чаще подвержены серьёзным последствиям Альцгеймера и живут короче по сравнению с носителями APOE3.

Дальнейшее исследование выявило генетическую мутацию, которая способствует сохранению когнитивных функций и нормальной продолжительности жизни. Речь идет о митохондриальном микропротеине гуманин, который связан с этой мутацией. Ученые обнаружили, что наличие генетического варианта, известного как P3S-гуманин, у носителей APOE4 может смягчить последствия болезни Альцгеймера.

Исследователи добавили, что P3S крайне редок в общей популяции и в основном встречается у людей еврейского происхождения.