В Лондоне учёные нашли новый способ уничтожения "спящих" раковых клеток

CD: снижение активности фермента G9a не даёт раковым клеткам засыпать

Учёные из Лондонского института исследований рака выяснили, что подавление активности фермента G9a может предотвратить переход раковых клеток в состояние покоя, что делает их менее уязвимыми к воздействию лекарственных препаратов при раке груди. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Cancer Discovery (CD).

Фото: Нейросеть Шедеврум

Исследователи сфокусировались на изучении рака груди, который реагирует на эстроген-рецепторы (ER+). Это означает, что клетки опухоли содержат рецепторы для женского полового гормона, что способствует их размножению и росту. Такой тип рака груди характеризуется высоким риском рецидивирования.

Также при этом типе рака клетки могут войти в спящее состояние, не реагируя на лечение. Эти спящие раковые клетки могут распространяться через кровеносные сосуды и образовывать микрометастазы в других тканях, избегая действия иммунной системы и лекарств.

Исследователям удалось установить, что фермент G9a стимулирует переход раковых клеток в состояние покоя. Снижение активности этого фермента не только приводит к активации спящих опухолевых клеток при ER+ раке груди, но и способствует их устранению, увеличивая эффективность гормональной терапии.

Это открытие учёных представляет значительный вклад в разработку новых препаратов для борьбы с раком.