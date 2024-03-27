По поручению Владима Путина в России будет организовано производство игровых приставок

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть вопрос о налаживании производства игровых приставок, а также игровых консолей в России.
Кроме того, он поставил задачу по созданию отечественной операционной системы и облачной системы для доставки игр и программ пользователям. Согласно информации, размещенной на сайте Кремля, данное поручение было дано по итогам совещания, проведенного Путиным в январе текущего года, на котором обсуждалось социально-экономическое развитие Калининградской области.
Правительству поручено проработать этот вопрос и представить результаты до 15 июня 2023 года.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.