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Мошенники научились красть Apple ID, как не попасться на их удочку

Эксперт Кребс предупредил об атаках на iPhone для кражи Apple ID

1:10
Наука » Технологии

Злоумышленники бомбят пользователей техники Apple массовыми запросами на смену пароля Apple ID, чтобы украсть его, сообщил бывший репортёр The Washington Post Брайан Кребс, который теперь ведёт блог о компьютерной безопасности.

Эксперт Кребс предупредил об атаках на iPhone для кражи Apple ID
Фото: PxHere is licensed under CC0

На массовые атаки пожаловались сразу несколько его читателей. Одному из них пришло более 100 запросов на сброс пароля. Бедолага устал отклонять их (а проблема ещё в том, что пока не закроешь эти всплывающие окна на всех устройствах — от телефона и компьютера до часов — их использование остаётся невозможным), но и на этом его мучения не кончились — раздался звонок с номера, похожего на службу поддержки Apple: хотели выведать пришедший на гаджет одноразовый код.

Судя по всему, взломщики действуют через страницу сброса пароля Apple ID. Там есть капча, которая не позволяет отправлять массовые запросы, но, видимо, мошенники каким-то образом научились её обходить.

Остаётся ждать, когда компания найдёт и устранит эту уязвимость, а пока наберитесь терпения и, если вас будут атаковать запросами на сброс пароля, нажимайте "Не разрешать", резюмировал эксперт.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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