Учёные обнаружили, что из-за родов биологический возраст женщин обращается вспять

Cell Metabolism: роды уменьшают биологический возраст женщин

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Согласно исследованию, проведенному экспертами из Йельской медицинской школы и Калифорнийского университета, беременность оказывает значительное воздействие на процессы биологического старения у женщин.

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Используя эпигенетические часы, специалисты смогли оценить уровень биологического возраста женщин во время и после беременности.

Исследование показало, что беременность ускоряет процессы биологического старения, что подтверждает предыдущие представления в медицине. Однако интересный вывод заключается в том, что первый послеродовый период сопровождается признаками выздоровления, что влияет на уменьшение биологического возраста, сообщает Cell Metabolism.

Этот процесс выздоровления оказывает различное воздействие в зависимости от индивидуальных особенностей. Например, у женщин с избыточным весом отмечается меньшее снижение биологического возраста по сравнению с женщинами с нормальным индексом массы тела (ИМТ). Также отмечается, что матери, кормящие грудью, испытывают более заметное снижение биологического возраста по сравнению с матерями, использующими искусственное вскармливание.

Эти результаты представляют важное значение, поскольку биологический возраст остается ключевым индикатором здоровья и связан с риском развития различных заболеваний, включая деменцию и сердечно-сосудистые заболевания.

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