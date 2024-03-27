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Они тоже могут чувствовать приближающуюся опасность: биологи открыли защитный механизм бактерий, вызывающих холеру

Nature Communications: бактерии чувствуют вред, наносимый их родственникам

1:29
Наука

Исследование, проведенное командой биологов из Университета Карнеги-Меллона, представляет новое удивительное открытие о поведении бактерий, в частности, холерного вибриона, вызывающего холеру.

Nature Communications: бактерии чувствуют вред, наносимый их родственникам
Фото: Wikipedia by Gemeinfrei is licensed under Public Domain

Исследователи обнаружили, что эти бактерии обладают способностью чувствовать смерть своих родственников и реагировать на нее.

Когда бактериальные клетки погибают и разрушаются, они высвобождают некоторые внутренние компоненты, в том числе небольшие молекулы, такие как норспермидин. Эти молекулы обнаруживаются живыми клетками V. cholerae и инициируют процесс образования биопленок. Биопленки — это защитные структуры, которые позволяют бактериям выживать в экстремальных условиях и защищают их от угроз окружающей среды, включая бактериофаги, вирусы, способные заражать и разрушать бактерии.

Научная статья, опубликованная в журнале Nature Communications, подчеркивает роль рецептора MbaA, найденного на клетках V. cholerae, который отвечает за восприятие сигнала клеточной смерти. Когда этот рецептор обнаруживает наличие норспермида, он стимулирует образование биопленок, повышая выживаемость бактерий.

Дальнейшие исследования, проводимые Джоджо Прентисом и Дрю Бриджесом, направлены на понимание эволюционных и экологических аспектов этого механизма. Они также планируют расширить их работу, разрабатывая новые методы изучения биопленок и исследуя реакцию бактерий на природных условиях.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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