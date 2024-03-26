Они ведут себя подобно людям: японские ученые обнаружили удивительное поведение местных синиц

Current Biology: японские синицы уступают дорогу своим партнерам подобно людям

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Орнитологические наблюдения за поведением японских синиц выявили интересный факт: эти птицы используют символические жесты в своей повседневной жизни.

Фото: Wikipedia by Laitche is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Данное поведение ранее считалось характерным только для людей и некоторых видов обезьян. До этого момента подобные жесты у птиц не наблюдались, за исключением ворон, которые также используют указательные жесты для показа съедобных и несъедобных предметов.

Птицы общаются, в основном, через вокальные и визуальные сигналы, такие как пение, щелканье, стук клювами, сигнальные позы и брачные танцы. Однако у японских синиц, населяющих дупла деревьев с узким входом, было замечено необычное поведение. Иногда самки останавливаются перед гнездом и начинают махать крыльями. Орнитологи интерпретировали это действие как приглашение партнеру: "иди первым, я после вас", сообщает Current Biology.

Тем не менее, в большинстве случаев самцы входят в гнездо первыми, не дожидаясь такого разрешения. Несмотря на это, был зафиксирован случай, когда самец пригласил самку вперед жестом крыльев. Если птицы подлетали к гнезду поодиночке, то они сразу же входили в дупло без каких-либо формальностей.