Вероятность инсульта повышается на 43%: вы можете пользоваться этим фактором риска каждую ночь

Stroke: яркий искусственный свет в ночное время повышает вероятность инсульта

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное китайскими учеными из Чжэцзянской медицинской школы, выявило, что яркое искусственное освещение в ночное время оказывает негативное воздействие на здоровье человека, повышая риски инсульта.

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В ходе эксперимента были собраны сведения о различных параметрах здоровья участников и уровнях искусственного освещения в ночное время в районах их проживания. Искусственные источники света включали флуоресцентные и светодиодные лампы, а также лампы накаливания.

В течение шести лет наблюдения за участниками проекта было выявлено, что 1278 человек получили диагнозы цереброваскулярных заболеваний, таких как нарушения кровообращения головного мозга, а также было зафиксировано 777 случаев ишемического инсульта (вызванного тромбозом) и 133 случая геморрагического инсульта (вызванного кровоизлиянием в мозг), сообщает Stroke.

Анализ данных показал, что люди, проживающие в районах с наиболее высоким уровнем ночного искусственного освещения, имеют на 43% больший риск развития цереброваскулярных заболеваний по сравнению с теми, кто проживает в менее освещенных районах.