Замирает дыхание от наблюдения прекрасного: ученые научились предсказывать душевный трепет человека

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PNAS Nexus: душевный трепет в человеке зависит от содержания предмета восхищения

1:19
Наука

Исследование, проведенное психологами из Института перспективных исследований сознания в Калифорнии, сосредоточилось на изучении феномена "эстетического озноба", который проявляется в виде дрожи или мурашек при восприятии впечатляющих произведений искусства, музыки или ораторского мастерства.

PNAS Nexus: душевный трепет в человеке зависит от содержания предмета восхищения
Фото: 4.IX Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai by MITO SettembreMusica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эстетический озноб рассматривается как одна из наиболее чистых форм эмоций, которая достигает пиковых значений, когда тело реагирует физически на чувственные впечатления. Исследование включало анализ данных 2937 участников с использованием показателей эмоциональной валентности и возбуждения. Возбуждение отражает силу переживаний, в то время как эмоциональная валентность характеризует личное отношение к стимулу (положительное или отрицательное), сообщает PNAS Nexus.

Результаты исследования показали, что эстетический озноб в основном зависит от содержания стимула, а не от его формата или вида. Ученые также разработали модель искусственного интеллекта, способную предсказывать вероятность возникновения эстетического озноба с точностью до 73,5% на основе различных характеристик индивидов.

Эти результаты открывают возможности для использования данных в качестве нефармакологического инструмента для поддержания психического здоровья.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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