Названы препараты, которые могут повысить риск аутизма

Риск развития аутизма может увеличиться при воздействии лекарств от судорог во время беременности, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Healthday.
Исследователи анализировали данные о назначении препаратов из медицинских карт, чтобы выявить беременных женщин, возможно принимавших противосудорожные средства. Затем они сравнили частоту аутизма среди детей этих женщин с детьми, чьи матери не принимали такие препараты.
В возрасте восьми лет у 4 миллионов детей, чьи матери не использовали противосудорожные препараты во время беременности, частота расстройств аутистического спектра (РАС) составила 1,9%.
Среди детей женщин с эпилепсией, которые не получали противосудорожные препараты, частота аутизма была 4,2%.
У детей, чьи матери использовали противосудорожные препараты во время беременности, частота РАС составила от 4 до 10,5%, в зависимости от типа препарата. Наибольший риск аутизма был связан с применением препарата вальпроата.
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