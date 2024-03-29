Названы препараты, которые могут повысить риск аутизма

Healthday: препараты от эпилепсии во время беременности связали с аутизмом

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Риск развития аутизма может увеличиться при воздействии лекарств от судорог во время беременности, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Healthday.

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Исследователи анализировали данные о назначении препаратов из медицинских карт, чтобы выявить беременных женщин, возможно принимавших противосудорожные средства. Затем они сравнили частоту аутизма среди детей этих женщин с детьми, чьи матери не принимали такие препараты.

В возрасте восьми лет у 4 миллионов детей, чьи матери не использовали противосудорожные препараты во время беременности, частота расстройств аутистического спектра (РАС) составила 1,9%.

Среди детей женщин с эпилепсией, которые не получали противосудорожные препараты, частота аутизма была 4,2%.

У детей, чьи матери использовали противосудорожные препараты во время беременности, частота РАС составила от 4 до 10,5%, в зависимости от типа препарата. Наибольший риск аутизма был связан с применением препарата вальпроата.