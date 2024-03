Названы препараты, которые могут повысить риск аутизма

Риск развития аутизма может увеличиться при воздействии лекарств от судорог во время беременности, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Healthday.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.