Открыта тайна контроля аппетита: как ученые изменили наше понимание ожирения

Ученые из Абердинского университета в Великобритании объявили о значительном прогрессе в понимании регуляции потребления пищи и борьбе с ощущением голода в мозге. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, выявило новый механизм, который может стать ключом к пониманию и преодолению эпидемии ожирения, вызванной избыточным потреблением калорий.
Эпидемия ожирения представляет собой серьезную проблему в современном обществе, и исследователи отмечают, что понимание механизмов, лежащих в основе пищевого поведения, является критически важным.
Основное внимание ученых было сосредоточено на нейронах дорсального вагусного комплекса (DVC) ствола мозга, которые получают информацию от пищеварительной системы и контролируют потребление пищи.
В рамках исследования было выявлено, что определенные нейроны, известные как GABA DVC, которые вырабатывают γ-аминомасляную кислоту в DVC, играют ключевую роль в регуляции аппетита и массы тела. С помощью метода одноядерного секвенирования РНК (Nuc-seq) ученые выявили 19 отдельных кластеров экспрессии генов в клетках GABA DVC.
После этого они исследовали функции этих клеток и обнаружили, что их активация существенно влияет на потребление пищи.
Эксперименты с использованием оптогенетики показали, что активация проекций от GABA DVC к дугообразному ядру гипоталамуса (ARC) подавляет аппетит без вызывания отвращения. Электрофизиологический анализ также показал, что стимуляция этих проекций ингибирует активность нейронов, связанных с ощущением голода, путем высвобождения ГАМК.
Используя стратегию межсекционной генетики, исследователи подтвердили, что цепь сигналов от GABA DVC к ARC ограничивает потребление пищи, что может иметь важное значение для понимания нейронных механизмов, лежащих в основе ожирения.
Эти результаты указывают на то, что GABA-ДВК является новым модулятором пищевого поведения и массы тела, а также регулятором активности нейронов, ответственных за ощущение голода. Это открытие представляет собой потенциальную основу для разработки новых методов лечения и профилактики ожирения.
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