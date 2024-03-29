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Открыта тайна контроля аппетита: как ученые изменили наше понимание ожирения

Биологи выявили борющиеся с чувством голода клетки мозга

2:16
Наука

Ученые из Абердинского университета в Великобритании объявили о значительном прогрессе в понимании регуляции потребления пищи и борьбе с ощущением голода в мозге. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, выявило новый механизм, который может стать ключом к пониманию и преодолению эпидемии ожирения, вызванной избыточным потреблением калорий.

Биологи выявили борющиеся с чувством голода клетки мозга
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Эпидемия ожирения представляет собой серьезную проблему в современном обществе, и исследователи отмечают, что понимание механизмов, лежащих в основе пищевого поведения, является критически важным.

Основное внимание ученых было сосредоточено на нейронах дорсального вагусного комплекса (DVC) ствола мозга, которые получают информацию от пищеварительной системы и контролируют потребление пищи.

В рамках исследования было выявлено, что определенные нейроны, известные как GABA DVC, которые вырабатывают γ-аминомасляную кислоту в DVC, играют ключевую роль в регуляции аппетита и массы тела. С помощью метода одноядерного секвенирования РНК (Nuc-seq) ученые выявили 19 отдельных кластеров экспрессии генов в клетках GABA DVC.

После этого они исследовали функции этих клеток и обнаружили, что их активация существенно влияет на потребление пищи.

Эксперименты с использованием оптогенетики показали, что активация проекций от GABA DVC к дугообразному ядру ​​гипоталамуса (ARC) подавляет аппетит без вызывания отвращения. Электрофизиологический анализ также показал, что стимуляция этих проекций ингибирует активность нейронов, связанных с ощущением голода, путем высвобождения ГАМК.

Используя стратегию межсекционной генетики, исследователи подтвердили, что цепь сигналов от GABA DVC к ARC ограничивает потребление пищи, что может иметь важное значение для понимания нейронных механизмов, лежащих в основе ожирения.

Эти результаты указывают на то, что GABA-ДВК является новым модулятором пищевого поведения и массы тела, а также регулятором активности нейронов, ответственных за ощущение голода. Это открытие представляет собой потенциальную основу для разработки новых методов лечения и профилактики ожирения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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