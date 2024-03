JAMA: учёные предупредили о риске смертельных ДТП во время затмения 8 апреля

Полное солнечное затмение 8 апреля вызовет рост числа ДТП со смертельным исходом, предупреждают американские учёные. Они подсчитали, что риск смерти в автокатастрофе возрастёт на 31%. Исследование опубликовано в JAMA Internal Medicine в понедельник.

Фото: Flickr by NASA Goddard Space Flight Center is licensed under CC BY 2.0