JAMA: учёные предупредили о риске смертельных ДТП во время затмения 8 апреля

Предстоящее солнечное затмение будет сопровождаться шквалом смертельных ДТП, предупреждают учёные

Полное солнечное затмение 8 апреля вызовет рост числа ДТП со смертельным исходом, предупреждают американские учёные. Они подсчитали, что риск смерти в автокатастрофе возрастёт на 31%. Исследование опубликовано в JAMA Internal Medicine в понедельник.

Фото: Flickr by NASA Goddard Space Flight Center is licensed under CC BY 2.0

За основу авторы работы взяли анализ автомобильных аварий во время солнечного затмения 2017 года в США и сравнили со статистикой за другие дни. Оказалось, небесное явление вызвало кратковременный сильный всплеск числа ДТП.

Рост аварийности на дорогах не связан с темнотой, объяснил профессор медицины в Университете Торонто Дональд Редельмайер. "Проблема заключается в часах, когда люди едут к месту наблюдения, и особенно после этого. Мы особенно обеспокоены поездкой домой", — добавил он.

Полное затмение будет видно в довольно ограниченной зоне (Россию оно вообще обойдёт стороной). "Великое американское затмение" 2017 года прошло полосой шириной около 70 миль (113 километров), и около 20 миллионов американцев бросились его догонять на своих автомобилях. Такой рост трафика сравним с тем, что наблюдается в праздники, но тогда он не так сжат по времени.

Учёные подсчитали, что число ДТП со смертельным исходом во время затмения выше, чем в обычные дни, на 31%; риск наиболее высок по окончании астрономического события. В аварии попадает 10,3 человека в час (обычно — 7,9).

Редельмайер призвал к неукоснительному соблюдению правил безопасности движения 8 апреля, как, собственно, и во все другие дни. "Если вы не астроном-любитель, это не значит, что вы можете избежать всего этого, потому что мы все вместе разделяем дороги", — предупредил он.

Солнечное затмение 2017 года в США