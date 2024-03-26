Первому весеннему звездопаду помешает полнолуние, предупредили в планетарии

Московский планетарий анонсировал на ночь с 21 на 22 апреля пик Лирид

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Первый весенний звездопад — метеорный поток Лириды — пройдёт в конце апреля, следует из астрономического прогноза, опубликованного во вторник Московским планетарием.

Фото: Pexels by Thirdman is licensed under CC0

Пик явления ожидается в ночь с 21 на 22 апреля. "В ночь максимума действия метеорного потока Лириды ожидается до 18 метеоров в час", — уточняется в сообщении.

К сожалению, любоваться небесной красотой помешает почти полная Луна (полнолуние 23 апреля), предупредили астрономы.

Лириды известны уже более 2,5 тысячи лет. Источник звёздного дождя — комета C/1861 G1 Тэтчер.

Ещё одно важное астрономическое событие — полное солнечное затмение 8 апреля — обойдёт Россию стороной. Его будет видно в Северной Америке, а также на многих островах в Тихом и Атлантическом океане.

Ранее мы рассказывали вам, какие небесные тела можно попробовать увидеть днём.

Так выглядит звездопад Персеиды