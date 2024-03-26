Этим следам динозавров около 100 млн лет: ученые сделали важное для науки открытие на Аляске

Live Science: на Аляске обнаружены следы динозавров возрастом около 100 млн лет

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Аляски в Фэрбенксе обнаружили захватывающие находки в формации Нанушук, расположенной под горами Де-Лонг в Аляске.

Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff is licensed under Public Domain

Находки, возрастом около 100 миллионов лет, включают в себя следы динозавров и различные окаменелости, оставшиеся с момента процветания экосистемы мелового периода.

В период с 2015 по 2017 год исследователи провели обширные раскопки и обнаружили 75 следов динозавров. Эти следы, оставленные как хищными, так и травоядными видами, предоставляют ценную информацию о разнообразии динозавров, которые населяли регион в то время. Однако, конкретные виды динозавров, оставившие эти следы, пока неизвестны, сообщает Live Science.

Кроме следов динозавров, исследователи обнаружили хорошо сохранившийся древний ландшафт, включая окаменелые пни деревьев шириной до 60 сантиметров, листья, следы и экскременты. Эти находки позволяют ученым воссоздать картину древних лесов и представить себе, каким был мир миллионы лет назад.