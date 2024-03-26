Странные рисунки рядом со следами динозавров: в Бразилии ученые обнаружили необычное творчество древнего человека

SR: в Бразилии близ следов динозавров обнаружены сделанные людьми рисунки

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

В рамках исследований комплекса Серроте-ду-Летрейру в бразильском природном парке "Долина динозавров", ученые обнаружили удивительные артефакты, которые проливают свет на взаимосвязь древних людей и динозавров.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

С 1975 года палеонтологи активно изучают эту область и находят многочисленные окаменелости динозавров, включая следы их передвижения.

Недавние открытия включают в себя петроглифы, выгравированные людьми на скалах рядом со следами динозавров. Удивительно, что эти рисунки были созданы примерно через 60 миллионов лет после вымирания динозавров.

Петроглифы представлены абстрактными геометрическими формами, включая многочисленные круги. С помощью радиоуглеродного датирования было подтверждено, что рисунки датируются именно указанным временем. Особенно интересно то, что создатели петроглифов явно старались не повредить существующие следы динозавров, что свидетельствует о продуманном подходе к процессу создания изображений, сообщает Scientific Reports (SR).

Эти артефакты напоминают об аналогичных находках в других странах, таких как Австралия, Польша и США, где также обнаружены петроглифы и рисунки, созданные древними цивилизациями.