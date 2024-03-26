Древний город служил важным портом для Стамбула: подводные раскопки в Черном море раскрыли правду об этом месте

Planet Today: археологи обнаружили артефакты древнего портового города в Керпе

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2020 году начались исторически значимые подводные раскопки в Черном море, приведшие к обнаружению удивительных артефактов древнего портового города в Керпе.

Фото: Wikipedia by Maria Plotnikova is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Залив Керпе, расположенный на западном побережье Черного моря, служил торговым центром в разные исторические периоды, включая римское, византийское и генуэзское время. Он был ключевым пунктом для кораблей, следовавших вдоль побережья, и важным портом для Стамбула, обеспечивая его древесиной, топливом и другими строительными материалами, особенно в период Османской империи.

Археологические раскопки привели к открытию древних артефактов, включая амфоры, контейнеры и останки самой древней гавани. Раскопки, проводимые под эгидой Управления музеев Коджаэли, продолжаются, позволяя расширить наше понимание истории этого региона, сообщает Planet Today.

Собранные артефакты теперь хранятся и экспонируются в музее Коджаэли, где они будут доступны для общественности и будущих исследований. Эти открытия не только расширяют наши знания о прошлом, но и вносят вклад в сохранение исторического наследия для будущих поколений.