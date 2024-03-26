Гигантские хищные водные клопы угрожают жителям и гостям солнечного курорта: их обнаружили там впервые

Pensoft: на Кипре впервые обнаружены водные клопы рода Lethocerus

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Ассоциации по защите природного наследия и биоразнообразия Кипра, выявило интересный факт: на остров впервые проникли гигантские хищные водные клопы рода Lethocerus. Эти жуки, длина которых может достигать 12 сантиметров, были обнаружены на восточном побережье Кипра.

Фото: Wikipedia by ShadowBee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным, предоставленным Службой национальных парков страны, такие гигантские водяные клопы обитают в прудах, болотах и других пресных водоемах по всему миру. Они "оснащены" клещевидными придатками, содержащими ядовитую слюну, которая помогает жукам обездвиживать и высасывать жидкость из своей добычи. Хотя яд самих жуков не представляет угрозы для человека, укус этих существ может быть довольно болезненным.

Интересно, что до этого момента Lethocerus не наблюдались на берегах Кипра, хотя они распространены в граничащих с островом регионах, таких как Турция, Ливан, Израиль и Египет. По мнению исследователей, возможно, эти жуки попали на остров из соседних стран, но точные причины их появления пока остаются неясными, сообщает Pensoft.

Одной из предполагаемых теорий является то, что огни на восточном побережье Кипра привлекли насекомых, заставив их пересечь открытое море. Другая версия утверждает, что жуки могли мигрировать на остров в поисках пищи или быть занесенными туда стихией.