Море кипело, всплыли глыбы пемзы: ученые обнаружили свидетельства древнего извержения подводного вулкана близ острова Санторини

NG: обнаружены свидетельства древнего извержения вулкана близ острова Санторини

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых под руководством доктора Штеффена Каттерольфа из Центра океанических исследований Гельмгольца GEOMAR в Киле представила открытие, которое может изменить наше понимание вулканической истории острова Санторини.

Фото: Wikipedia by Buzz Andersen is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Санторини сформировалась после разрушительного минойского извержения около 3600 лет назад, которое породило знаменитые кальдерные стены. Но новые данные показывают, что это было не единственное крупное извержение в истории острова.

Экспедиция IODP 398, проведенная на борту бурового судна JOIDES Resolution, принесла важные доказательства этого подводного извержения. После бурения на глубину до 300 метров внутри кальдеры ученые обнаружили слои серой пемзы и пепла толщиной до 40 метров, прямо связанные с событием в 726 году до н. э. Интересно, что извержение, скорее всего, произошло в основном под водой, что соответствует историческим описаниям очевидцев и подтверждает, что море кипело и было покрыто глыбами пемзы, сообщает Nature Geoscience (NG).

Эти новые данные имеют важное значение для оценки рисков и разработки стратегий снижения опасности. Учитывая, что даже на ранних стадиях кальдерных циклов могут происходить крупные взрывные извержения, необходимо уделить больше внимания подводным вулканическим процессам и их потенциальным последствиям.