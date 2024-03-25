"Эволюционный перелом" мешает их росту: ученые назвали причину остановки развития корней грибов

Cell Reports: корни грибов перестают расти из-за эволюционного "перелома"

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые изучили эволюцию грибов и обнаружили, что существует ключевой момент, который ограничивает их рост и форму. Этот вывод основан на исследованиях, опубликованных в журнале Cell Reports.

Фото: Wikipedia by JJ Harrison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Грибы играют важную роль в экосистемах как природные компостеры, разлагая органический материал в лесной подстилке и обеспечивая возвращение питательных веществ в почву.

Особенностью грибов является их гиф, или подземные "корни", состоящие из мицелия — тысяч взаимосвязанных микроскопических клеток. Эти гифы имеют различные формы, включая удлиненные с закругленными или заостренными концами. Особенно заостренные формы наблюдаются у гиф водяной плесени, патогенов, вызывающих болезни растений.

Исследователи, во главе с Энрике Рохасом из Нью-Йоркского университета, выявили, что форма гиф тесно связана со скоростью их роста. Они предположили, что существует "переломный момент" в эволюции грибов, который ограничивает разнообразие форм гиф. Этот момент действует как барьер, сильно ограничивая возможные формы, и гифы, приближенные к этому моменту, становятся особенно уязвимыми к изменениям в окружающей среде.

Исследователи подтвердили свои выводы, обрабатывая грибы химикатами, влияющими на их рост. Результаты показали, что изменения в окружающей среде или химические воздействия могут приводить к изменениям в форме и скорости роста грибных гиф.

Эти открытия могут способствовать разработке новых методов борьбы с болезнетворными грибами и противомикробных препаратов, основанных на выявленных уязвимостях в их эволюции.